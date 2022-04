Roma, sesso ‘Covid-Free’ h24 per anziani in un condominio: un’attività fiorente

Roma. Le persone entravano ed uscivano con una certa frequenza, sia uomini sia donne. Ad accomunarle una cosa in particolare: erano tutte di una certa età. Il via vai continuo avveniva all’interno di una palazzina in zona Torrino, nella Capitale. Negli ultimi tempi, poi, il traffico di anziani era diventato davvero massiccio, ed è stato questo ad indispettire i condomini ormai stanchi dall’incessante movimento di persone, a tutte le ore del giorno. Il sospetto da parte dei condomini Così, senza pensarci troppo, hanno chiamato la Polizia per effettuare un controllo. A prima vista, un benpensante avrebbe detto che si trattava di un centro ricreativo per anziani e certamente non sarebbe andato troppo lontano dalla verità dei fatti. Ma il tipo di ricreazione era tutt’altro che consueta. Quell’appartamento, infatti, si è scoperto essere una vera e propria casa per appuntamenti a luci rosse, dedicata a persone di terza età. Leggi anche: Roma, finto studio fotografico per fare sesso di gruppo con giovani prostitute: buffet in attesa del proprio turno Un via vai di anziani a tutte le ore al Torrino

I Poliziotti del distretto di San Paolo quando sono imboccati all’interno del condominio non potevano credere ai loro occhi. All’interno c’erano due donne sudamericane che offrivano agli anziani preoccupati dal contagio da Covid-19, delle prestazioni Covid-Free, con tanto di annuncio e campagna marketing anche sul web, come fa sapere anche il Corriere della Sera.

Casa a luci rosse con ragazze sudamericane

A gestire tutto il movimento, poi, era un italiano che alle due ragazze aveva dato tutto l’occorrente per poter lavorare in tranquillità, compreso l’appartamento e le schede telefoniche per gestire i loro clienti ormai affezionati. Alla fine del sopralluogo, quando il tutto è diventato chiaro, gli agenti ha identificatole due donne e in seguito denunciato l’uomo per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Tutta l’operazione si è conclusa con la felicità dei condomini che non ne potevano più e, certamente, il broncio da parte degli anziani, meno felici e un po’ amareggiati.