Sezze: controlli ad alto impatto dei Carabinieri

Controlli straordinari del territorio nel Comune di Sezze (Latina). Verifiche su veicoli e attività commerciali, rivenute alcune dosi di droga in un cassonetto della spazzatura. Il bilancio dell’attività andata in scena l’altro ieri.

Servizio ad alto impatto dei Carabinieri venerdì scorso a Sezze, in provincia di Latina. Le operazioni sono scattate intorno alle ore 19.00 del 10 maggio e sono state coordinate dalla locale Questura e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza. In campo per i controlli i Carabinieri del locale Comando Provinciale, unitamente al personale del locale Nucleo e a quello dell’Ispettorato del Lavoro.

Controlli ad alto impatto dei Carabinieri a Sezze: il bilancio

In particolare sono state controllate 3 attività commerciali, segnalandone una per omessa visita medica e mancata formazione rischi sulla sicurezza nonché per aver impiegato un lavoratore in nero. Per il titolare, di conseguenza, è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale e la denuncia in stato di libertà.

Nel corso delle verifiche, complessivamente, sono state elevate sanzioni ammnistrative pari a euro 16.674,83. Per quel che concerne invece il monitoraggio della circolazione stradale, sono stati controllati 95 soggetti e 45 veicoli. Sei le multe contestate ai trasgressori del codice della strada. Durante il servizio di pattugliamento sono stati infine rinvenuti all’interno di un cassonetto della raccolta dei rifiuti, alcuni grammi di hashish.