Sfregio al Colosseo, inizia la caccia internazionale al vandalo Ivan

Sul responsabile dello sfregio al Colosseo, è partita una caccia all’uomo di natura internazionale. Il gravoso episodio al bene artistico di Roma, infatti, è stato ripreso nelle ultime ore anche dalla redazione dei colleghi americani del New York Times, che hanno riportato la notizia del danno vandalico. In giro per il mondo, oggi è caccia al vandalo di nome Ivan, che pochi giorni fa aveva inciso il suo nome, e quello della fidanzata, su un muro della famosissima area archeologica romana.

Caccia al vandalo dello sfregio al Colosseo

Dove sta il responsabile della scritta “Iva-Hayley23”? Se lo stanno chiedendo le istituzioni italiane, intenzionate a portare davanti alla Giustizia il vandalo di uno dei nostri patrimoni storici e artisti più importanti. Di Ivan, purtroppo, si sono perse completamente le tracce. Nonostante compaia anche in volto durante il video dove incide il muro dell’Anfiteatro Flavio.

La reazione del Parco Archeologico del Colosseo

Chi cura il Parco Archeologico del Colosseo, spera nelle prossime ore di vedere catturato “Ivan il vandalo”. Dopotutto, almeno negli analoghi casi passati, i teppisti sono stati sempre catturati o intercettati dalle Forze dell’Ordine italiane. Speranza che ci sarebbe anche verso questo ultimo caso, come dichiara quest’oggi Alfonsina Russo al New York Times. La direttrice del Parco Archeologico, infatti, evidenzia come l’avanguardistico sistema di sicurezza dell’Anfiteatro Flavio “generalmente permette di catturare i colpevoli di questi atti vandalici”.

Il New York Times scrive dello sfregio al Colosseo

Il Colosseo, nella coscienza della collettività, è un bene di Roma, dell’Italia e di chiunque, nel mondo, abbia a cuore la cultura. Ecco perchè la testata giornalistica del New York Times si sta dedicando all’atto di vandalismo perpetrato a Roma, ripartendo da quello stesso video che incrimina “Ivan il vandalo”.

Si riparte da un video di YouTube, girato anch’esso da un turista che per caso si trovava nell’Anfiteatro Flavio. Qui, l’uomo non si fa problemi nell’immortalare Ivan mentre vandalizza il muro del Colosseo, utilizzando il multimediale per denunciare pubblicamente l’episodio. Materiale video che, nella giornata di oggi, non è passato inosservato alla redazione del New York Times, che si subito si è interessata in una campagna mediatica per rintracciare l’autore del gesto gravemente vandalico.