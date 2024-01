Era alle Maldive e per questo non era stato arrestato nel blitz contro un gruppo di narcotrafficanti che lo scorso 16 gennaio ha portato a misure cautelari nei confronti di 29 indagati. Antonio Pinto, 29 anni, è finito in manette appena il suo volo ha toccato terra a Roma. Andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa è successo.

Era in vacanza durante il blitz antimafia, arrestato appena tornato

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, coordinati dalla dda partenopea, lo hanno aspettato al terminal arrivi dell’aeroporto di Fiumicino. Il tempo di recuperare i bagagli e poi il trasporto immediato nella sua abitazione, dove è stato sottoposto al regime dei domiciliari. I carabinieri hanno monitorato gli spostamenti del 29enne e scoperto che era in vacanza alle Maldive. Hanno atteso il suo rientro nello scalo romano e lo hanno catturato.

L’uomo è coinvolto nell’importazione su larga scala di stupefacenti dall’Olanda e dalla Spagna verso le piazze di spaccio più fiorenti della provincia napoletana, gestita attraverso chat e telefoni criptati.

Il precedente. Covid. Italiani bloccati alle Maldive, un volo straordinario Alitalia li riporterà in patria

Odissea destinata a concludersi per i numerosi italiani rimasti bloccati alle Maldive a causa del progressivo lockdown reso necessario dal dilagare del Covid19 a livello globale. E’ stata diramata poco fa una comunicazione del Consolato italiano in cui i nostri connazionali vengono avvisati che ci sarà un volo straordinario Alitalia domani per agevolare il ritorno di tutti coloro che si trovano ancora nell’arcipelago Indiano e volessero far rientro. Il volo è stato predisposto perchè numerose Compagnie aeree hanno chiuso i voli verso l’Italia e verosimilmente lo stesso avverrà per numerose destinazioni in Europa.

“Per chi è ancora alle Maldive il consiglio è di rientrare in Italia per non restare bloccato”, si legge sulla pagina Facebook Mondo Maldive.