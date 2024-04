Sgomberato a Latina un immobile confiscato: era utilizzato da un indagato per truffa

L’uomo occupava l’immobile insieme alla sua famiglia, nonostante fosse stato emesso il provvedimento di sgombero.

Liberato questa mattina, martedì 16 aprile, l’immobile oggetto di confisca e occupato senza titolo a Latina. La polizia di Stato, insieme a Carabinieri, Finanzieri e polizia Locale di Latina, sono intervenuti nella mattinata odierna coordinando le operazioni di sgombero di un immobile ubicato in via dei Latini, e collegato a un’indagine in corso.

Sgomberato immobile a Latina: al suo interno un indagato

L’immobile era stato sequestrato nel 2017 e successivamente confiscato, perché connesso alla mirata attività investigativa condotta dal Nucleo di polizia economico – Finanziaria della Guardia di finanza: l’indagine aveva permesso di appurare l’attività di alcuni professionisti e componenti di un’associazione a delinquere, finalizzata a perpetrare delle truffe all’Inps.

Al momento dello sgombero, il bene confiscato era ancora occupato da uno degli indagati insieme alla sua famiglia, nonostante il provvedimento emesso dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

A tale risultato si è giunti a seguito delle attività sinergiche tra la Questura di Latina, il Comando provinciale carabinieri, il Comando provinciale Guardia di finanza, il Comando polizia locale e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sotto l’egida della Prefettura di Latina.