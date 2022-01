Sgominata banda specializzata nei furti fuori dai supermercati: agivano a Roma e Latina

Distraevano la vittima con uno stratagemma per poterle rubare la borsa. Ormai la loro tecnica era consolidata, tanto che erano riusciti a mettere a segno numerosi colpi all’esterno dei supermercati, dove riuscivano a trovare innumerevoli prede. Ma oggi la banda, formata da tre cittadini sudamericani, due uomini ed una donna, è stata colta in flagrante mentre compiva l’ennesimo furto, stavolta in trasferta da Roma a Latina, ai danni di una signora.

Per questo i poliziotti della Questura di Latina e della Questura di Roma hanno tratto in arresto i tre stranieri, mettendo fine all’incubo vissuto negli ultimi mesi da diverse donne.

Distraevano la vittima e rubavano la borsa

La tecnica adottata per il furto con destrezza era tanto semplice quanto consolidata. Ognuno dei tre aveva un ruolo ben preciso: uno di loro doveva distrarre la vittima nel piazzale di un centro commerciale con uno stratagemma, permettendo così a un complice di aprire la portiera del lato passeggero e rubare la borsetta appoggiata sul sedile, mentre il terzo era pronto per la fuga.

Furti con destrezza a Roma e Latina

La zona in cui i furti sono stati notati principalmente è stata quella della Romanina, a Roma. E sono stati proprio gli agenti del Commissariato di P.S. “Romanina” a notare i movimenti della banda e a seguirli fino a Latina, avvisando i colleghi della Squadra Volante del capoluogo pontino di Roma.

Grazie allo scambio info-investigativo, questa mattina poliziotti romani, in borghese, si sono appostati per sorvegliare il parcheggio di un supermercato di Latina, dove nel passato si erano registrati diversi furti dello stesso tipo. Nel frattempo gli agenti della Squadra Volante si erano posizionati nella immediate vicinanze, pronti ad intervenire.

Il furto e l’arresto

Senza sapere di essere osservati, i tre stranieri sono entrati in azione: la donna ha lanciato a terra delle monete, attirando così l’attenzione di una signora, mentre un complice si è impossessato della borsa lasciata incautamente sul sedile dell’autovettura. I due malviventi si sono poi diretti verso una macchina dove ad attenderli c’era il terzo componente della banda.

Prima che i tre stranieri potessero allontanarsi, sono stati bloccati dagli agenti e accompagnati in commissariato, mentre la borsa è stata restituita alla legittima proprietaria. Al termine delle formalità di rito gli arrestati sono trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa di essere condotti innanzi al Tribunale di Latina nella giornata di lunedì 31.