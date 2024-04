Shock durante la passeggiata romantica in spiaggia: pistola puntata contro i due anziani | “Ha colpito mio marito in testa”

Ha minacciato la coppia tentando un furto, per poi accanirsi sul coniuge.

Ha infranto la serenità di una coppia di anziani, aggredendo i due mentre si erano concessi un pomeriggio assolato sulla spiaggia di Sabaudia. Momenti di terrore per due residenti della località pontina che ieri pomeriggio, martedì 9 aprile, si sono visti dinnanzi un uomo in evidente stato di agitazione che li ha minacciati armato di pistola. I due, sorpresi dal malvivente, sono stati vittima di un’aggressione che poi è scaturita in una colluttazione sulla spiaggia antistante il lungomare pontino.

Coppia di anziani aggredita a Sabaudia: marito colpito

Si trovavano serenamente sul lungomare di Sabaudia i due anziani, rispettivamente classe ‘47 lui e ‘58 lei, quando la loro giornata è stata turbata da un tentativo di furto. Un uomo si sarebbe parato innanzi alla coppia pretendendo di farsi consegnare il portafogli e puntando loro una pistola contro.

Il coniuge, opponendo resistenza al tentativo di estorsione da parte del malvivente, sarebbe rimasto inoltre vittima di un’aggressione. Ne è scaturita una colluttazione nella quale il malvivente ha così colpito al capo il 77enne con l’arma, per poi darsi alla fuga dapprima a piedi e poi a bordo di un’autovettura. L’uomo ha così fatto perdere le sue tracce, su cui al momento indagano i carabinieri di Latina. Quanto al 77enne, ferito al capo, sembra non aver riportato ulteriori danni oltre allo spavento.

Sono tutt’ora in corso accertamenti della locale Stazione per l’identificazione dell’autore del reato anche nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in occasione della presenza dei maggiori flussi turistici estivi.