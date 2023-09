Shpalman in azione a Roma, lancia le feci nelle automobili delle giovani ragazze

È diventato l’incubo della movida romana, soprattutto per le giovani ragazze che la sera vogliono andare a ballare o sorseggiare un drink con le proprie amiche. Nella zona dell’Appio Latino tutti lo hanno soprannominato “Shpalman”, come la celebre canzone degli Elio e le Storie Tese. Come nel brano dello storico gruppo italiano, un uomo lancerebbe le proprie feci all’interno delle automobili guidate dalle giovani donne, creando episodi di forte disgusto.

Shpalman lancia la cacca nelle automobili delle ragazze

Chi lo conosce, parla di uno squilibrato mentale con depravazioni. È tornato alle cronache negli ultimi giorni, grazie alle sue disgustose azioni. Dai racconti che girano, il soggetto aspetterebbe che le ragazze tornino alle proprie autovetture dopo aver fatto movida, lanciando poi la propria cacca all’interno dei veicoli. Alcune volte prende lo sportello, altre i sedili e il volante, con le povere signorine costrette a pulire quel lerciume per tornare a casa.

“Da un anno è attivo nella zona dell’Appio, io l’ho portato in Tribunale”

Ma Shpalman non è un fenomeno dell’ultimo mese, all’interno delle cronache romane. Le sue azioni si registrano già un anno fa, quando tirò i propri bisogni solidi all’interno della macchina di un’altra ragazza. La donna, però, non si rassegnò alla vicenda: riuscì a vederlo in volto, denunciarlo e portarlo in Tribunale. Vinse la causa davanti al giudice, ma ugualmente l’uomo sembra non aver fermato le sue depravazioni in strada.

“L’ho bloccato e fatto ripulire tutto”

Dietro Shpalmen anche la storia di donne che non abbassano la testa, non facendosi problemi a usare le “cattive maniere” per far vincere le proprie ragioni. Una ragazza usciva da un noto bar sull’Appia Nuova, quando l’uomo ha deciso di colpire la sua macchina. Scaricata la cacca su un sedile, la giovane non si è persa d’animo: ha bloccato il pervertito e gli ha fatto ripulire tutta quella schifezza che aveva creato.

Foto: Welcome To Favelas