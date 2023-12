Shpalmen torna a colpire a Roma, imbrattata una macchina a Trastevere. I residenti: “Qualcuno lo emula””

Shpalmen torna a colpire a Roma: imbrattata una macchina in sosta a Trastevere di cacca. I residenti pensano all’emulazione.

Shpalmen, lo spalmatore di cacca a Roma, è tornato a colpire per le strade della nostra città. Dopo la nostra inchiesta su Il Corriere della Città, nuovi colpi si sono sommati all’interno dei confini del teritorio capitolino. L’ultimo questa notte, dove il depravato – con numerose denunce alle spalle – ha spalmato le proprie feci sopra i vetri di una Dacia Duster nel quartiere di Trastevere.

Shpalmen colpisce ancora a Roma: cacca su una macchina a Trastevere

Per la prima volta, sembra che il pervertito non abbia preso di mira una giovane ragazza, ovvero le sue abituali vittime nei “lanci di pupù” per le strade di Roma. Questa volta a pagare le conseguenze della sua follia è una Dacia, lasciata in sosta nella zona di Trastevere. Con le proprie feci, come visibile dalle foto, l’uomo avrebbe scritto la lettera “C” sui vetri anteriori e posteriori del lato sinistro (meglio noto come quello del guidatore).

Shpalmen cambia vittime e quadrante di Roma

Secondo i dati elencati in una nostra recente inchiesta, uscita nelle settimane scorse, l’uomo avrebbe cambiato vittime e zone per portare avanti le proprie perversioni feticiste. Infatti, al momento si era prettamente mosso nelle aree Nord-Est di Roma, toccando principalmente i quartieri di Monte Sacro, l’Appio Latino, Cinecittà. Solo un periodo aveva fatto capolino a Roma Sud, attirato dall’attività delle discoteche presenti nel quadrante di via Ostiense e in particolare nei pressi di via Libetta.

E se Shpalmen venisse emulato?

I cittadini temono, però, che il fenomeno “Shpalmen”, per quanto disgustoso, almeno oggi venga emulato su Roma. Troppi casi in zone diverse di Roma, spesso anche in due punti della città opposti ma praticamente nello stesso momento. C’è il pericolo che tale follia stia dando adito ad altri squilibrati, che nelle ultime settimane stanno emulando questi disgustosi e vomitevoli atteggiamenti in giro per la Capitale.

Foto: Welcome To Favelas