Una coppia di anziani, marito 80enne e moglie di 77 anni, è stata trovata morta in casa a San Biagio di Osimo, in provincia di Ancona, nelle Marche. Lui era in bagno ed è stato colto da malore, la donna sulle scale. Stando alle prime indagini, sembra che la donna sia precipitata dalle scale per soccorrerlo. Nella loro abitazione non sono stati trovati segni di scasso o rottura, motivo per cui nessun estraneo sembrerebbe essere entrato in casa.

Lui colto da malore in bagno, la moglie tenta di soccorrerlo ma precipita dalle scale

L’ipotesi è che i due decessi siano avvenuti per cause naturali, ma è da stabilire a quando risalgono. Indagano i carabinieri che hanno avvisato la Procura di Ancona del ritrovamento. L’anziano potrebbe aver avuto un malore in bagno e la moglie, che si aiutava con un treppiedi per camminare, sarebbe caduta dalle scale nel tentativo di raggiungere il coniuge per aiutarlo. Al momento il pm di turno non ha chiesto nessuna autopsia e non sono stati fatti sequestri.

Chi erano i due coniugi

Si chiamavano Eros Moretti lui, 79 anni, nato a Jesi (Ancona) e Annalisa Santarelli lei, 75 anni, nata a Fermo, i coniugi trovati morti lo scorso 13 luglio 2023 in casa a San Biagio di Osimo (Ancona). La coppia, che aveva diversi problemi di salute ed era affidata anche ad un amministratore di sostegno, abitava in una villetta in via Manzoni, 9. A dare l’allarme è stata una nipote, che vive nello Jesino: aveva più volte provato a contattare gli zii, ma senza risposta. Si è rivolta ad un vicino che in serata ha provato ad affacciarsi ad una finestra del piano terra e ha visto l’anziana a terra, in fondo alle scale. Ha chiamato il 118 e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo il medico legale Francesco Paolo Busardò, che ha eseguito un esame esterno dei corpi, la donna era morta almeno da tre ore. Il decesso del marito, rinvenuto in bagno al piano superiore, sarebbe avvenuto prima, in mattinata. Sono escluse ipotesi di reato. L’anziano sarebbe morto per un malore e la moglie, nel tentativo di andare a soccorrerlo sarebbe caduta dalle scale. Il caso per la Procura è già chiuso: nessuna autopsia e i corpi sono stati restituiti all’amministratore di sostegno per i funerali.