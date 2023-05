Si calano da un ponte a Roma, foglio di via obbligatorio per 4 attivisti di Ultima Generazione

Tornano a far parlare gli attivisti di Ultima Generazione, che questa mattina sono arrivati addirittura a calarsi da un ponte di Roma. I ragazzi, che questa volta hanno bloccato la strada con un’azione tanto spettacolare quando pericolosa per la loro incolumità, si sarebbero legati su un ponte dove passa la circonvallazione Salaria, calandosi poi nel vuoto verso via delle Valli, nella zona di Sacco Pastore.

L’intervento della polizia verso gli attivisti in protesta a Roma

I 14 attivisti, che stamattina si sono calati dal ponte in Via delle Valli con delle funi sulla sede stradale della tangenziale e che l’hanno anche bloccata incatenandosi al guard-rail, sono stati tutti deferiti dal Commissariato Vescovio per manifestazione non autorizzata, attentato alla sicurezza dei trasporti e blocco stradale. Per 4 di loro è stato adottato anche il provvedimento di Foglio di via obbligatorio. Gli altri 9, essendo giá destinatari di analogo provvedimento, sono stati denunciati anche per inottemperanza allo stesso.

Le azioni tra la Città Eterna e Fiumicino

Il Questore di Roma, dal dicembre 2021 a oggi, sulla base delle istruttorie della Divisione Anticrimine, ha emesso 84 fogli di via obbligatori a carico degli attivisti che, a più riprese, hanno bloccato il traffico sul grande raccordo anulare, su diverse arterie principali cittadine e anche nel comune di Fiumicino. Come abbiamo visto, gli attivisti di Ultima Generazione cercano di colpire tutti i punti nevralgici della viabilità capitolina, studiando attentamente in quale zona riescono a creare i maggiori disagi all’interno della Città Eterna.

Le azioni di Ultima Generazione nel territorio romano

Almeno oggi, gli attivisti sono riusciti a colpire in qualsiasi punto della Capitale. Le contestazioni erano partite sul Grande Raccordo Anulare, con gli stessi ambientalisti che senza particolari problemi sono riusciti a toccare anche le vie del Centro Storico, oltre alle importanti arterie urbane di Appia, Tuscalana o la stessa via Salaria come oggi.