Si fingeva consulente finanziaria per truffare i clienti: in manette una donna

Si fingeva come una consulente finanziaria per truffare numerosi clienti attraverso i social network: la vicenda tra Latina e Savona.

Fingeva di aprire dei finanziamenti per i propri clienti, ma in realtà li truffava per centinaia. E’ la storia che ci arriva dalla provincia di Latina, dove una donna si era attrezzata per raggirare le persone che gli chiedevano aiuto e a cui lei si presentava nelle vesti di consulente finanziario. In cambio di soldi, prometteva di aprire presentiti con i finanziamenti che però mai venivano erogati concretamente alle vittime. Ecco i dettagli della vicenda.

La finta consulente finanziaria che truffava i clienti

La vicenda si sviluppa a Roccagorga, nella provincia pontina, quando i Carabinieri hanno fermato una donna. L’azione dei Carabinieri è scaturita dopo una lunga indagine, partita dalla denuncia di un cittadino di Arnasco, un Comune nella provincia di Savona. L’uomo, come relazionato ai militari dell’Arma, lamenterà di essere stato truffato dalla signora che si fingeva come una consulente finanziaria.

Il metodo per adescare i clienti

La signora, di 64 anni, adescava i clienti online: attraverso l’utilizzo dei social network, creava avvincenti pubblicità sui propri servizi finanziari per attirare il pubblico. Una campagna social che, almeno in questo caso, aveva permesso alla donna di raggirare i signore ligure: l’uomo infatti gli aveva accreditato 210 euro dentro una carta prepagata, con il presunto accordo che la somma sarebbe servita ad aprire una pratica per la stipula del finanziamento. Ovviamente dei soldi legati al prestito, come prevedibile, non ne ha mai visto l’ombra nemmeno a distanza di giorni.

L’intervento dei Carabinieri a Roccagorga

Dopo l’indagine condotta dai Carabinieri, che ha portata alla luce prove sulle presunte attività illecite della 64enne, sono scattati gli arresti per la presunta truffatrice di Roccagorga. Secondo gli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, probabilmente le truffe messe in atto sono state molteplici: la donna sarebbe stata capace di arrivare in ogni parte d’Italia, svolgendo delle accattivanti pubblicità attraverso le principali piattaforme sui social network (Facebook e Instagram).