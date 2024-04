Si fingono badanti di un 80enne: fermati 2 uomini per truffa a Latina

Hanno dichiarato il falso alla Questura durante una pratica sul lavoro sommerso.

Si spacciavano per badanti, ai danni di un’anziana residente a Roccagorga, in provincia di Latina. Il racconto però è risultato discordante per i carabinieri della stazione locale, che lo scorso 16 aprile sono riusciti a ricostruire la vicenda. Merito anche della denuncia sporta dalla donna, classe ’44, che ha negato categoricamente la versione fornita da due soggetti, rimessi a giudizio.

Fingono di lavorare come badanti di un’80enne: fermati due indiani

A conclusione delle indagini, scaturite appunto dalla denuncia della donna, i carabinieri sono risaliti a due responsabili che, dichiarando il falso allo sportello Unico per l’immigrazione della Questura di Latina, avrebbero tentato di truffare lo Stato.

Nello specifico due uomini, cittadini indiani, con artifizi e raggiri si sarebbero spacciati per badanti, dell’80enne originaria di Roccagorga. I due, rispettivamente di 56 anni e 46 anni e residenti ad Ardea, sono stati scoperti perché coinvolti in una pratica di emersione del lavoro sommerso presso la Questura di Latina. Al termine delle indagini lo scorso 16 aprile sono stati deferiti in stato di libertà e rimessi a giudizio per aver dichiarato il falso a un pubblico ufficiale.