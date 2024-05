Si innamora della domestica ma lei ha un altro: prende la pistola e la minaccia durante la festa

Il 55enne perseguitava la donna e non accettava avesse un altro.

Si era invaghito della sua domestica, ma quando la domestica ha poi cambiato lavoro e voltato pagina, lui non c’è riuscito. Un 55enne di Lanuvio si è così rifugiato nella violenza, passando dallo stalking alle minacce vere e proprie verso la sua ex collaboratrice domestica e la sua famiglia, puntandole una pistola contro. Un gesto estremo che ha terrorizzato la donna e i presenti durante una festa patronale a pochi km da Roma.

Si invaghisce della sua ex domestica e la perseguita

Lo scorso 19 maggio a Lanuvio si teneva la festa della Madonna delle Grazie, una celebrazione che ha radunato tante persone in piazza. Tra loro anche un 55enne che, da tempo, perseguitava la sua ex domestica perché invaghitosi di lei. Dopo un breve periodo in cui la donna aveva lavorato presso casa sua, la collaboratrice domestica circa un anno fa decide di accettare un altro incarico.

Il 55enne non accetta questo allontanamento e ben presto comincia a perseguitare la donna anche a distanza, infastidendola con telefonate, messaggi, danneggiamenti all’auto, insulti e minacce fino all’escalation di domenica scorsa.

Minaccia con una pistola la famiglia della sua ex collaboratrice domestica

Ben presto però, il soggetto scopre che la donna non solo non lo ricambia, ma ha avviato addirittura un’altra relazione. Una notizia che accende ancora di più la sua furia, fino a ritenere di dover “punire” l’oggetto della sua ossessione con la violenza. L’occasione arriva così domenica 19 maggio, durante la festa della Madonna delle Grazie a Lanuvio.

L’uomo ha incontrato la coppia nella piazza centrale di Lanuvio e da lì ne è scaturita un’accesa discussione. Quando l’uomo si è allontanato, dopo averli visibilmente minacciati, i due hanno creduto che l’aggressione si fosse esaurita, invece l’aggressore è ritornato poco dopo sul luogo impugnando un’arma e minacciando di uccidere il cognato della donna. A seguito di quest’ultimo episodio la donna, che aveva già sporto denuncia per atti vandalici, si è recata nuovamente al comando della polizia locale per raccontare l’accaduto. A quel punto i caschi bianchi lanuvini hanno rintracciato il 55enne: l’uomo ha consegnato spontaneamente la pistola utilizzata per minacciare la donna e la sua famiglia rivelando anche il suon intento.

Come emerso poi dai controlli, l’arma impugnata non era vera, ma una perfetta riproduzione di una Beretta 92F di calibro 6 con cui il soggetto ha tratto tutti inganno, dal momento che era priva del contrassegno rosso sulla bocca. Il 55enne, quindi, è stato denunciato per stalking, atti vandalici e minacce aggravate all’autorità giudiziaria di Velletri. Quest’ultima ha convalidato il sequestro dell’arma e intrapreso le attività utili ad approfondire le indagini delegando, come previsto dal protocollo interistituzionale, il caso alla polizia locale di Lanuvio.