Si lancia contro l’auto per ottenere il risarcimento: il video choc della (tentata) truffa. La finta vittima ha confessato tutto quello che si nascondeva dietro il suo investimento, raccontando di aver inscenato tutto per mettere in piedi una truffa assicurativa. Tira un sospiro di sollievo il conducente, che spiega: “Senza telecamere avrei passato la vita con il pensiero di aver ucciso un uomo”. E’ servito un video da un minuto e mezzo, per smascherare la grande truffa assicurativa dietro questo caso.

Si lancia contro un’auto per truffare l’assicurazione

A smascherare la tentata truffa, ai danni di assicuratori e conducente, sono le telecamere di sicurezza di una farmacia di Brescia. Infatti, le registrazioni immortalano come un uomo si “tuffi” volontariamente sotto la macchina in movimento. Un metodo che, oltre a simulare un investimento pedonale, poteva costare anche la vita al truffatore.

Come raccontato dallo stesso truffatore agli agenti della Polizia Locale, e i una dinamica ripresa da FanPage.it , sarebbe stato lo stesso truffatore a raccontare come avesse pensato alla simulazione per ottenere i soldi del risarcimento. Inoltre, “mai avrebbe pensato di essere ripreso durante la messa in scena di questo finto incidente”, che lo ha portato a essere incastrato nel giro di poche ore. Il video della finta simulazione, ha fatto il giro del web in poche ore.

Rimangono comunque attive le indagini sull’originale episodio, considerato come gli agenti vogliono confermare la versione del truffatore ed escludere altre eventualità all’interno di questa storia. A smascherare il giovane, inoltre, un altro particolare: il giovane al momento dell’investimento, portava delle imbottiture sul corpo, in particolare braccia e gambe, per attutire il contraccolpo dell’incidente. Una dinamica che non solo avrebbe evitato guai fisici alla finta vittima, ma soprattutto palesato come l’incidente fosse studiato nella maniera più minuziosa nei momenti della preparazione. Un colpo, verrebbe da dire, da genio del male.