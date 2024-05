Si ribalta con l’auto e finisce nel dirupo: paura per un 20enne

Brutto incidente nella notte a Lenola (Latina), auto finisce in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente ai Carabinieri. Paura per un 20enne che si trovava alla guida.

Incidente stradale nelle scorse ore in provincia di Latina, nel territorio comunale di Lenola. Nell’impatto è rimasta coinvolta una vettura guidata da un cittadino classe 2004 residente a Vallecorsa (Frosinone). Il giovane, nel percorrere l’arteria stradale, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi, e terminando la corsa nel dirupo sottostante. “Miracolosamente” però il 20enne non ha riportato conseguenze: il ragazzo infatti, dopo essere stato trasportato per precauzione dal personale medico del 118 in Ospedale (presso il nosocomio di Fondi, ndr), è stato successivamente dimesso. Per lui dunque soltanto un grosso spavento.