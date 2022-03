Si ribellano alla perquisizione in casa e buttando tutto all’aria, poi la fuga a piedi sulla Pontina: arrestati

Scene da film con fuga a piedi e inseguimento sulla Pontina. Sembrerebbe tutto finto, invece è accaduto davvero, giovedì 3 marzo. Gli agenti della Squadra Mobile di Latina, a seguito di alcuni servizi investigativi, si sono recati in un’abitazione nei pressi della Pontina per effettuare una perquisizione. La segnalazione che avevano ricevuto i poliziotti parlava di presenza di armi ed esplosivi all’interno della casa e gli agenti volevano appunto verificare.

Armi ed esplosivi nell’abitazione

Appena arrivati davanti all’abitazione per effettuare la perquisizione, si sono trovati davanti un uomo, il proprietario. L’uomo, pregiudicato con precedenti polizia anche per sostanze stupefacenti, vedendo i poliziotti si opponeva al loro ingresso all’interno dell’appartamento, dimostrandosi poco collaborativo. Gli agenti hanno quindi provato ad entrare, ma l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze, con urla e strepiti, buttando in aria suppellettili. Ha poi tentato di distrarre gli agenti, con l’intento di agevolare la fuga della compagna.

La fuga sulla Pontina

La donna, approfittando proprio della fasi di concitazione di quel momento, si è impossessata di alcuni oggetti personali e ha tentato la fuga a piedi sulla Pontina.

Ovviamente gli agenti della Squadra Mobile l’hanno inseguita e, in pochissimo tempo, l’hanno raggiunta e bloccata. La donna è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente. Ma non solo. Successivamente i poliziotti sono riusciti ad effettuare la perquisizione domiciliare, che ha permesso di trovare circa 2 chili di droga, di tipo marijuana ed hashish.

L’arresto

I due malviventi, accompagnati presso gli Uffici di polizia di Corso della Repubblica, dopo le formalità di rito sono tratti in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché di violenza a pubblico ufficiale e, dopo le formalità di rito, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell’AG competente.