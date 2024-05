Si schianta contro un camion in panne: muore una 26enne

Si è schiantata contro un camion in panne fermo a bordo strada. Una 26enne stamattina è rimasta vittima di un incidente stradale. Erano le 5 di stamattina, martedì 28 maggio, quando la giovane alla guida della sua auto è andata a impattare con violenza contro il tir fermo sulla superstrada che attraversa il Treviolo in direzione Bergamo.

La 26enne s’è letteralmente schiantata contro il tir fermo

Uno scontro terribile che non ha lasciato scampo alla 26enne che è andata prima a sbattere nella parte posteriore sinistra del mezzo pesante, per rimbalzare poi contro il new jersey. La corsa dei soccorsi, purtroppo non ha salvato la vita della giovanissima automobilista. I sanitari del 118 accorsi hanno potuto solo constatarne la morte.

Sul posto Polizia stradale, Vigili del fuoco e sanitari del 118

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia stradale oltre al 118 e i Vigili del fuoco per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica, per rimuovere la salma della ragazza, i mezzi incidentati e mettere in sicurezza l’area. In breve la ricostruzione di quanto accaduto sembra sia stata chiara agli investigatori. Dalle prime risultanze investigative sembrerebbe, infatti, che la giovane non abbia visto il mezzo pesante in panne, nonostante il camionista avesse segnalato il problema posizionando apposito triangolo. Solo alla fine, pensano gli inquirenti, la 26enne si sarebbe resa conto, quando, purtroppo, però, era ormai troppo tardi.

Traffico bloccato per ore

Il traffico sul tratto di strada è rimasto bloccato per ore per consentire le attività dei soccorritori, come riporta il Corriere. Alle 8 e 30 il transito ha ricominciato a scorrere, seppure con rallentamenti e, a seguire, nella tarda mattinata, è tornato scorrevole.