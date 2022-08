Si tuffa in piscina e sbatte la testa: morto 32enne

Un tuffo in piscina. Un sabato sera con gli amici, quelli di sempre. La festa che si trasforma in tragedia. Lui, Angelo Moscaritolo, 32enne di Minturno, in provincia di Latina, che dopo il tuffo non riemerge subito, sembra essersi fatto male. Ha sbattuto forte la testa. Un colpo che risulterà fatale.

Tragedia a Formia

Tutto è iniziato ieri sera a Formia. Angelo ieri sera era andato a Sperlonga in discoteca, al Tiberio Club. Poi, per finire la serata, il gruppo si era diviso: lui era andato a casa di un amico, in via Mar Tirreno, in località Santo Janni. La decisione era stata presa anche perché l’amico aveva la piscina, così si poteva fare un bagno insieme ad altri amici.

“Faccio l’ultimo tuffo, poi torniamo a casa”

Visto il caldo, si era deciso di fare il bagno. Tuffi, scherzi, risate. Ad un tratto, visto che si era fatto tardi, Angelo aveva detto agli amici: “Faccio l’ultimo tuffo, poi torniamo a casa”. Ma ha sbattuto la testa. Subito è stato soccorso dalle persone presenti, tra cui una che lavora nella stessa clinica dove Angelo presta servizio come operatore sanitario. Nel frattempo è stato chiamato il 118 e, all’arrivo dell’ambulanza, il 32enne è stato portato in ospedale, al Dono Svizzero di Formia.

Nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, il giovane è morto intorno all’alba. La notizia della sua morte ha sconvolto la l’intera comunità di Minturno e di Formia, dove era molto conosciuto.