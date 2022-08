Tragico incidente alle porte di Roma: si ribalta con il quad, morto 32enne

Voleva divertirsi, fare un giro con il quad dell’amico, ma non poteva sapere che in pochi e terribili istanti tutto sarebbe cambiato. E si sarebbe trasformato in tragedia. Poco prima della mezzanotte, infatti, alle porte di Roma, a Villanova di Guidonia, un ragazzo di 32 anni ha perso la vita a bordo di quel mezzo, in via Carlo Alberto, a pochi metri dall’abitazione dell’amico, nonché proprietario del quad.

Morto Ivan Prinsivalli a Villanova di Guidonia

Ivan Prinsivalli., 32 anni, si trovava sul quad quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltato andando ad impattare contro delle auto parcheggiate in strada. A dare l’allarme l’amico del ragazzo, il proprietario del mezzo, ma quando i Carabinieri di Guidonia sono arrivati sul posto hanno trovato sull’asfalto solo tracce di sangue. E nessuna traccia, invece, del quad, che nel frattempo l’amico aveva riportato a casa, nel garage.

Inutili i tentativi di soccorso

Il 32enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tivoli, ma è morto durante il tragitto: troppo gravi le ferite riportate in quell’impatto che è stato violentissimo. L’amico, invece, è stato rintracciato a casa dai militari e dai primi accertamenti pare che il veicolo (sequestrato e ora affidato al deposito giudiziario) non fosse coperto dall’assicurazione.

La posizione dell’amico

Al vaglio, ora, la posizione dell’amico, quello che ha soccorso la vittima e che al 112 ha spiegato di aver rimosso il quad, danneggiato, dalla strada. Gli accertamenti, quindi, sono in corso: resta da verificare la versione del ragazzo, mentre la salma del 32enne è già stata messa a disposizione dei familiari. Non sarà necessaria l’autopsia perché le ferite riportate sono compatibili con il tragico incidente.