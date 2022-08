Tivoli, chiude il locale della sparatoria dove un uomo rimase gravemente ferito

Tivoli. Per il locale in cui è stata sfiorata la tragedia, arriva la sentenza del Questore. Dovrà restare chiuso per ben 10 giorni, il bar teatro del grave fatto di sangue avvenuto, nella metà dello scorso mese, a Tivoli terme.

Il provvedimento del Questore: locale chiuso

Il Questore di Roma, dopo aver esaminato l’istruttoria redatta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e sulla base delle risultanze investigative del commissariato Tivoli-Guidonia, ha adottato un provvedimento, previsto dall’articolo 100 del TULPS (Testo unico di pubblica sicurezza), che impone al titolare di un bar, sito a Tivoli Terme, la sospensione della licenza per 10 giorni.

Alla base del provvedimento c’è quanto avvenuto nella notte del 20 luglio scorso: un uomo rimase ferito dai colpi di pistola esplosi da due persone, successivamente individuate dalla Polizia di Stato.

Leggi anche: Tentato omicidio a Tivoli: ‘impugnano’ la pistola, aprono fuoco nel bar e feriscono un 35enne

La dinamica della violenta sparatoria

I loschi individui erano entrati nel bar, scenario delle violenze, avevano consumato delle birre e avevano iniziato ad inveire animatamente contro i clienti che si trovavano lì in quel momento. Ma non si erano limitati ad inveire e sbraitare: dopo qualche minuto di tensione, avevano anche sparato dei colpi di pistola.

Un uomo ferito, due arresti e un locale sospeso

Il bollettino è stato di un uomo gravemente ferito e due uomini agli arresti. A ciò, ora, si aggiunge anche la chiusura del locale dei fatti. A dare esecuzione al provvedimento sono stati gli agenti del locale commissariato che, così come prescritto, hanno affisso sulla porta del bar il cartello con la dicitura “ Chiuso con provvedimento del Questore”.