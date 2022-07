Si tuffa nel lago, ma non riemerge più: morto 21enne

Viterbo. Una tragedia in piena regola: un ragazzo di 21 anni è morto nel Lago di Bolsena mentre si divertiva a tuffarsi dal molo con gli amici. Un dramma che arriva come un fulmine a ciel sereno per la famiglia e la comunità tutta: il fatto è accaduto nel pomeriggio della giornata di oggi, venerdì 8 luglio.

Il dramma di oggi al lago Bolsena

Dopo le segnalazioni, i sommozzatori si sono messi alla ricerca del giovane, ritrovandolo a pochi metri dal molo, senza vita. Stando ad una prima e momentanea ricostruzione, la vittima, insieme a due altri amici, si era tuffata in acqua nella zona di Capodimonte.

Un tuffo con gli amici dal molo

Il ritrovamento del cadavere

Così è partito l’allarme e la macchina dei soccorsi si è messa in moto. Sono arrivati i vigili del fuoco, anche con un gommone e un’altra imbarcazione, il 118 con ambulanza e automedica, insieme ai carabinieri di Montefiascone. A sorvolare la zona anche l’elicottero del 118. Dopo qualche tempo, poi, il corpo del giovane è stato ritrovato a pochi metri dal molo.