Si tuffa per un bagno con gli amici: morto a Ponza 20enne romano

Tragedia nelle acque di Ponza dove è morto un 20enne di Roma

Il ragazzo va a fare il bagno

Il giovane si trovava in vacanza sull’isola pontina dove stava facendo un corso di immersioni, ma stamattina all’appuntamento previsto ha detto di non stare bene che proprio non se la sentiva di fare la lezione prevista.

Nonostante tutto il 20enne è salito in barca e ha seguito gli amici e l’istruttore di diving, per stare in compagnia e magari fare un tuffo a largo.

Una volta arrivati nel punto prestabilito per l’immersione il giovane s’è tuffato. Ma mentre stava facendo il bagno s’è consumata la tragedia.

I soccorsi

Ad accorrere sono stati gli uomini della Capitaneria di porto dell’isola e anche i Carabinieri che hanno accompagnato i sanitari del 118 per prestare soccorso al ragazzo per il quale purtroppo non c’è stato niente da fare.