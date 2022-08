Gaeta, si tuffa in acqua e annega: morto 50enne

Tragedia sotto gli occhi dei familiari e di tanti bagnanti nel primo pomeriggio di oggi, 20 agosto, sulla spiaggia di Gaeta, in provincia di Latina.

Un uomo di circa 50 anni è morto annegato dopo essersi tuffato in acqua nel tratto di spiaggia delle Scissure, uno dei luoghi più noti della costa locale.

Leggi anche: Shock a Fiumicino, affiora un cadavere in mare: trovato dai surfisti

Mare agitato

E’ successo intorno alle 15:00. L’uomo è entrato in acqua e si è allontanato dalla costa nuotando. Poco dopo, però, si è trovato in difficoltà. Non si sa se abbia avuto un malore, oppure se non sia riuscito a tornare a riva a causa del mare agitato e delle correnti che insistono in quel punto.

Quando i familiari si sono resi conto che qualcosa non andava hanno immediatamente dato l’allarme. I bagnini sono partiti in soccorso e sono stati chiamati anche gli uomini della Guardia Costiera, oltre ai Carabinieri e ai sanitari del 118.

I soccorsi

Ma quando l’uomo è stato raggiunto e portato a riva, dove erano già pronti i sanitari dell’ambulanza, le sue condizioni erano disperate. Nonostante i tentativi di salvataggio, il 50enne, che è di Pontecorvo, è deceduto poco dopo, tra la disperazione dei familiari e lo sconcerto dei presenti.