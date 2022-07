Ostia, spiagge libere ancora senza bagnini a stagione inoltrata: si attende la disgrazia?

La stagione balneare è iniziata ormai da due mesi e a Ostia, nonostante i proclami, nelle spiagge libere di competenza del Municipio X, non ci sono ancora gli assistenti bagnanti.

Problemi documentati nel tempo

Della situazione abbiamo già parlato nelle scorse settimane, illustrato, con foto e video girati da Eugenio Landi, cittadino molto attivo sul territorio, come la spiaggia di Ostia Ponente (ma la situazione è la stessa anche a Ostia Levante). Viene testimoniato come non ci sia il servizio di salvataggio. Un lungo tratto di spiaggia libera è completamente lasciato a sé stesso, con il rischio che, se qualcuno dovesse trovarsi in difficoltà in acqua, non avrebbe nessuno in aiuto.

Capocotta: manca il presidio medico

La situazione non va molto meglio a Castel Porziano dove invece manca il presidio medico. A denunciarlo l’Associazione nazionale assistenti bagnanti (Anab) attraverso una nota ufficiale che riportiamo.

“Siamo arrivati a luglio, nel clou della stagione balneare dove si prevede l’inizio di un’alta affluenza di bagnanti. La gestione della sicurezza sulle spiagge libere di Ostia e Castel Porziano e il piano di accessibilità ai disabili non possono essere considerati positivamente”.

Situazione a rischio