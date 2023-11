Smart in balia dei ladri a Roma: furto di pneumatici a Casal Monastero

Una serie di furti ha scosso il quadrante di Casal Monastero nel IV Municipio di Roma Capitale, lasciando dietro di sé una scia di Smart di ultima generazione gravemente danneggiate e abbandonate su blocchi di cemento armato. I residenti del quartiere sono stati colpiti da un’ondata di criminalità senza precedenti, con ladri che hanno preso di mira gli pneumatici delle vetture parcheggiate lungo le strade e nei parcheggi locali.

Smart in balia dei ladri: i furti di pneumatici a Casal Monastero

Il primo caso segnalato a Welcome To Favelas, riguarda un’attraente Smart arancione e nera, parcheggiata su un marciapiede sotto una palazzina. I ladri hanno operato con destrezza, rimuovendo le quattro gomme del veicolo e lasciando l’auto sollevata su otto mattoni. Un colpo audace che ha lasciato i residenti sbalorditi per la rapidità e la precisione con cui è stata eseguita l’operazione.

Smontate le ruote a una nuova Smart #1

Un destino simile è toccato a un’altra Smart bianca, identificata come Smart #1, che è stata trovata su mattoni e pezzi di legno dopo il furto dei pneumatici. In questo caso, la macchina è stata lasciata precariamente bilanciata su due mattoni sul lato del guidatore, mentre sul lato destro è stata apparentemente appoggiata sugli assali in acciaio dello stesso veicolo. Il parcheggio pubblico di Casal Monastero è stato il teatro di questa azione criminale, che ha lasciato i residenti in allarme e preoccupati per la propria sicurezza.

Due colpi nello stesso parcheggio di Roma

La stessa zona è stata nuovamente colpita quando una Smart nera è stata presa di mira dai ladri, che hanno agito con lo stesso modus operandi, portando via gli pneumatici e lasciando l’automobile con gli assali appoggiati su piccoli mattoni. Questo caso si somma agli altri, alimentando le preoccupazioni crescenti nella comunità di Casal Monastero. Gli abitanti del quartiere chiedono ora un intervento urgente da parte delle autorità locali per garantire la sicurezza delle strade e dei parcheggi, e per porre fine a questa serie di furti che sta mettendo a dura prova la tranquillità della comunità. I residenti si chiedono anche se siano necessarie misure aggiuntive di sicurezza, come telecamere di sorveglianza o un aumento delle pattuglie di polizia, per scoraggiare ulteriori atti criminali e proteggere i loro veicoli dall’azione dei ladri.

Le indagini per arrivare ai responsabili

Le autorità locali hanno dichiarato di essere al corrente della situazione e di aver avviato indagini per identificare i responsabili di questi furti. Nel frattempo, i residenti di Casal Monastero sono invitati a segnalare qualsiasi attività sospetta alle forze dell’ordine.

Foto: Welcome To Favelas