“Sono un maresciallo, suo figlio ha avuto un incidente”, anziana sventa truffa telefonica a Roma

Continuano le truffe telefoniche ai danni di anziani a Roma. Questa volta è toccato a una donna del quartiere Prati, che in questi giorni ha ricevuto la chiamata di un truffatore. Il malvivente avrebbe giocato sull’emotività della donna, esponendole telefonicamente come il figlio “avesse avuto un incidente e servisse il suo aiuto”. Solo la lucidità della donna non l’ha fatta cadere nella trappola, con l’anziana nonnina che ha chiamato sul cellulare il proprio figlio per sentire le sue condizioni.

La truffa all’anziana di Roma

La truffa dell’incidente non è nuova nella zona di Roma, dove truffatori professionisti chiedono soldi “per aiutare il potenziale parente incidentato” delle proprie vittime. Il modus è sempre lo stesso: “Signora, un militare verrà a ritirare la somma di mille euro per aiutare il suo caro”. Un gioco che, ormai, sempre più spesso fa cadere nella trappola quegli anziani spaventati dalla possibilità di parenti stretti in difficoltà. Ma la signora in questione è stata l’eccezione alla regola, chiamando direttamente il proprio figlio per sentire le condizioni di salute e raccontargli il tentativo di truffa subito.

L’insistenza del truffatore

L’uomo al telefono si era presentato come un maresciallo dei Carabinieri, limitandosi ad avvertire telefonicamente l’anziana donna sui presunti fatti avvenuti. Una modalità troppo anomala di comunicare, che da subito ha insospettito la nonnina. Chiuso il telefono di botto, si è accorta come per parecchi minuti il truffatore le tenesse occupata la linea nonostante gli avesse chiuso la cornetta in faccia. Il truffatore, almeno in questa vicenda, non ha avuto modo neanche di chiedere i soldi, grazie alla sorprendente lucidità della donna.

Un fenomeno sempre più frequente a Roma e nella sua Provincia

Non solo Roma, ma anche la Provincia. I truffatori si servono di elenchi telefonici, studiano le vittime e anche le più vicine parentele di quegli anziani più vulnerabili a un raggiro. Sanno dove colpire, magari puntando quelle nonne con problemi cognitivi e nipoti piccoli, che intenerendo il cuore fanno far breccia subito ai ladri.