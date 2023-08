Sorprendono il baby ladro nel cortile, condomini provano il linciaggio a Ostia

Storie di criminalità a Ostia, con protagonista questa volta un ladro d’appartamento. Lui, un minorenne, aveva provato a inserirsi in una palazzina nella zona Ponente, nel tentativo di svaligiare un appartamento. Il tentativo non è andato a buon fine, tanto da non riuscire a entrare nella casa e farsi scoprire dai condomini della struttura, che lo accerchiano come scende nell’area del cortile per fuggire.

Baby ladro quasi linciato in un condominio di Ostia

Il ragazzo, dopo l’arresto dei Carabinieri, è risultato essere un 16enne. Aveva preso di mira un appartamento lungo via dei Bragozzi, a pochi passi da corso Duca di Genova. Si voleva introdurre nella casa attraverso una finestra, tanto da arrivare ad arrampicarsi sul davanzale. Forse per la sicurezza della casa, quei vetri non si sono mai infranti. Anzi, il rimore dei tentativi di scasso ha attratto i residenti locali.

Le botte verso il ladro minorenne

Accortosi di come i residenti dello stabile lo avevano visto, si è subito lanciato giù dalla finestra. Ad attenderlo, però, i residenti dello stabile, che hanno iniziato a farsi giustizia da soli. Verso il “baby malvivente”, almeno due persone gli hanno scaricato addosso una dose di bastonate, calci e pugni, in una lezione che forse gli varrà per capire come non si debba mai rubare.

Il ladro portato via dalle Forze dell’Ordine

Il linciaggio pubblico del ladro, avvenuto negli spazi del cortile condominiale, si è fermato solo con l’arrivo dei Carabinieri. A chiamare i militari dell’Arma, probabilmente, un residente dello stesso stabile. Il giovane viene portato via dalla gazzella dei Carabinieri, che di fatto mette fine al pestaggio.

Il ragazzo, in stato di fermo con la denuncia di furto in abitazione, prima viene portato all’Ospedale Grassi per diversi ematomi che aveva riportato sul corpo, successivamente poi trattenuto in Commissariato, con seguente informativa alla Procura dei Minori.