Sorpresi mentre imbrattano le carrozze dei treni: in sei armati di spray e vernici

Fidene. Uno degli elementi tipici e suggestivi delle stazioni d’Italia, ma in realtà anche di tutto il mondo, sono le scritte, i graffiti o i disegni che i writers si lasciano alle spalle sui muri o sulle pareti d’ingresso. Quando il fenomeno, però, diventa eccessivamente intrusivo al punto ”imbrattare” i luoghi pubblici ed abbassarne il decoro, allora l’intervento per arginare il fenomeno è certamente obbligatorio. Per questo, continuano incessanti i servizi da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria per il Lazio, tesi ad arginare e contrastare il fenomeno dei writers.

Sorpresi durante la performance a Fidene

Di recente, sono state sei le persone colte ad imbrattare i convogli ferroviari in sosta nello scalo di Fidene. Li hanno colti quasi in flagranza di reato, con gli abiti ancora ricoperti dalle vernici spray fresche che di solito vengono impiegate per tali lavori. Inoltre, sono stati trovati in possesso delle bombolette spray usate per verniciare le carrozze dei treni. Tutto il materiale è stato sequestrato. Per i giovani è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria ed una multa di circa 900 euro a testa.