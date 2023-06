Spaccio a Roma Sud e ai Castelli Romani: sequestrati oltre 230 kg di droga

[adrotate group="9"]

Si aggirava con fare sospetto, i suoi comportamenti avevano attirato l’attenzione dei poliziotti. Gli agenti avevano capito che qualcosa non andava. E non si sbagliavano. Dopo una lunga attività di osservazione, con gli occhi puntati sull’abitazione dell’uomo, i poliziotti sono riusciti a infliggere un duro colpo all’attività di spaccio tra Roma sud e i Castelli Romani. Loro, d’altra parte, stanno continuando la ‘lotta’ contro lo spaccio di droga, per evitare che le sostanze vengano immesse sul mercato e acquistate anche da ragazzi giovanissimi.

Spaccio di droga tra Roma sud e i Castelli Romani

Sono stati gli investigatori del Commissariato Colleferro, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di stupefacenti, a intraprendere una certosina attività di osservazione presso l’abitazione di un giovane del posto: i suoi comportamenti avevano attirato l’attenzione dei poliziotti. C’era qualcosa di strano, che non convinceva. E nel corso del pomeriggio dello scorso 10 giugno, durante uno specifico servizio di osservazione, gli agenti hanno fermato l’uomo per un controllo, subito dopo essere uscito da casa a bordo della propria autovettura.

Cosa è stato trovato in casa

Il ragazzo, un 27enne del posto, si è subito mostrato nervoso e insofferente: non voleva essere fermato, dare spiegazioni. E sapeva, forse, che indietro non poteva tornare. Il suo atteggiamento, in ogni caso, ha indotto i poliziotti a estendere la perquisizione presso l’abitazione: gli agenti si sono serviti dell’ausilio del raffinato fiuto di Nelly, compagna a quattro zampe di tante operazioni antidroga. E proprio in casa hanno trovato il suo ‘tesoro’: lì sono stati trovati ben 212 Kg di hashish e 19 circa di marijuana, occultati in diversi vani, la somma di 850 euro in banconote di vario taglio e il materiale necessario per il confezionamento e la conservazione della sostanza.

Il giovane, quindi, è stato arrestato: per lui si sono aperte le porte del carcere, è gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.