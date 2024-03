Spaccio di cocaina a Guidonia: Carabinieri arrestano due fratelli

Carabinieri hanno stanato fiorente mercato della cocaina nel Comune di Guidonia Montecelio: in arresto due fratelli.

Operazione anti-droga dei Carabinieri a Guidonia, con i militari che hanno bloccato un traffico di cocaina all’interno di un quartiere comunale. Gli uomini dell’Arma sono riusciti a rintracciare e mettere in arresto due pusher della zona, risultati peraltro fratelli dalle indagini e le successive operazioni di identificazione. Gli spacciatori, poco più che ventenni, sono stati colti in flagrante mentre preparavano il mercato della droga in vista delle festività pasquali.

Il mercato della cocaina a Guidonia Montecelio

I Carabinieri di Guidonia hanno arrestato, all’interno di questa operazione, due fratelli albanesi. I ragazzi, di 28 e 23 anni, gestivano il mercato della cocaina all’interno del territorio comunali. Gli occhi dei militari sui due soggetti erano già stati messi da diverso tempo, considerato come i due 20enni in passato erano già stati fermati per reati analoghi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio comunale.

La cocaina da vendere sotto il periodo di Pasqua

I militari hanno colto in flagrante i due fratelli, mentre preparavano le dosi da vendere probabilmente durante il periodo delle feste di Pasqua. Infatti i Carabinieri erano stati attirati da alcuni spostamenti sospetti dall’abitazione dei due ragazzi, che si trova nel quartiere di Campolindo. Durante l’operazione di perquisizione all’interno della casa, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto 120 grammi di cocaina.

Droga che, secondo le ipotesi degli investigatori, avrebbe potuto fruttare fino a 10 mila euro sotto il periodo di Pasqua. Sono stati poi trovati materiali per il confezionamento della droga e per tagliare la cocaina, in materiali sequestrati in qualità di prove cruciali contro i pusher. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche 400 euro in contanti, provenienti dall’attività illecita. Ai due fratelli è stato convalidato l’arresto dal Tribunale di Tivoli.