Tre dodicenni sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La polizia è intervenuta alle 9.08 (ora locale).

Il responsabile è stato fermato e preso in custodia dagli agenti.

Paura questa mattina nella città di Vantaa, in Finlandia, a pochi chilometri da Helsinki. La Polizia è intervenuta in risposta a una sparatoria in una scuola della città. Le forze dell’ordine hanno transennato l’area dell’istituto che ospita 800 studenti, appena rientrati dalle vacanze di Pasqua, e 90 tra professori e personale scolastico.

Un 12enne è morto e altri tre coetanei sono rimasti feriti. L’allarme è partito all’apertura dell’orario scolastico, alle 9:08 ora locale, le 8:08 in Italia. La polizia è tuttora sul posto, come riferiscono diversi media finlandesi. Gli agenti hanno fermato un 12enne, sospettato di essere l’autore della sparatoria. L’adolescente è stato preso in custodia dagli agenti per essere interrogato.

JUST IN: SCHOOL SHOOTING IN FINLAND

Several people are reported to be injured in the shooting in Vantaa, with police warning people to stay away from the area.

Source: Sky News pic.twitter.com/9TGhcArjhx

— UGO & ThĚ Bíg Stéppêrs (@UGOOTWEETS) April 2, 2024