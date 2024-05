Spari ad Anzio: colpi di pistola contro un negozio

Spari contro un negozio nei pressi della stazione ferroviaria di Anzio: sulla vicenda indagano i Carabinieri.

Paura ad Anzio, dove sembrerebbe sia stata messa in piedi un’intimidazione contro un negoziante. Stamattina all’alba, prima di aprire l’attività commerciale, l’imprenditore avrebbe trovato diversi fori di proiettile contro la sua saracinesca. Una vicenda che avrebbe attirato immediatamente le forze dell’ordine sul posto, che hanno potuto costatare come realmente qualche soggetto, adesso ignoto, abbia sparato contro l’attività commerciale.

Spari contro un negozio di Anzio

L’episodio sarebbe avvenuto a pochi passi dal lungomare e la stazione ferroviaria di Anzio. Chi ha sparato contro la saracinesca del negozio, contro l’attività avrebbe esploso minimo quattro proiettili. La persona che ha compiuto il gesto, cui ancora non sono chiare le motivazioni e le dinamiche, si sarebbe mossa durante la notte tra ieri e oggi. Sulla vicenda, non è stato confermato se qualche residente abbia sentito l’esplosione dei colpi di pistola.

La situazione al negozio preso di mira

I Carabinieri arrivati sul posto hanno trovato anche il commerciante, che sembrerebbe abbia espresso totale estraneità alle dinamiche criminali della zona di Anzio. In quella che sembrerebbe un’intimidazione, lo stesso imprenditore avrebbe riferito come non sia a conoscenza del motivo di quegli spari contro la sua saracinesca.

Dopo aver cercato di ricostruire la vicenda attraverso la testimonianza dei cittadini e le presunte parole del proprietario dell’attività, i Carabinieri hanno potuto costatare i danni al negozio procurati dagli spari esplosi. I proiettili, dopo aver superato la saracinesca, avrebbero bucato una tenda e distrutto una vetrina. Le ogive dei proiettili, invece, sono state trovate all’interno dello stesso negozio.

Le indagini dei Carabinieri

Nelle scorse settimane, vi avevamo parlato degli spari contro le attività commerciali del vicino Comune di Aprilia. Nulla al momento conferma che i fenomeni, per quanto analoghi nelle modalità di esecuzione, siano collegati in qualche maniera. Intanto i Carabinieri, che indagano sulla vicenda, tendono a non escludere nessuna pista davanti a questa vicenda.