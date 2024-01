Spari ad Anzio: gambizzato un 18enne

Pomeriggio da incubo ad Anzio, dove si sono sentiti spari in strada: gambizzato da un proiettile un ragazzo di 18 anni.

Attimi di paura ad Anzio, dove questo pomeriggio una persona è stata sparata in strada. La vittima di origine nigeriana, ma nata ad Anzio, è stato colpita mentre si trovava in via Pesci, a pochi passi dalla via Nettunense e il centro commerciale. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, che hanno chiuso momentaneamente la strada per effettuare i rilevamenti del caso.

Spari ad Anzio: il ferimento del 18enne

A rimanere vittima del proiettile è un ragazzo nigeriano, risultato avere solamente 18 anni. La pallottola avrebbe il giovane a un gluteo, alimentando una copiosa emorragia di sangue. I passanti avrebbero allertato subito il numero di soccorso del 112, parlando del ragazzo ferito che non riusciva a camminare dopo la sparatoria e soprattutto dei rumori legati ai vari colpi di pistola provenienti dalla strada.

Spari ad Anzio: le indagini delle forze dell’ordine

L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 14.45, con le forze dell’ordine che si sono presentate a via dei Pesci nel giro di pochi minuti dopo la chiamata di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava nei pressi dell’incrocio con via dell’Acquario, quando ignoti avrebbero aperto il fuoco contro di lui e un proiettile l’avrebbe raggiunto sopra la gamba.

Spari ad Anzio: il ragazzo ferito lasciato solo dopo l’esplosione dei colpi

Potrebbe esserci qualche storia particolare dietro questo caso di cronaca, considerato come i soccorsi hanno trovato il ragazzo ferito da solo in strada. Il giovane, oltre a essere in preda a lancinanti dolori, con una mano provava a tamponare la copiosa perdita di sangue proveniente dal foro di proiettile creatosi nell’area del suo gluteo. Una ferita comunque che non le mette in pericolo di vita, pure se bisognerà capire quali danni ha provocato alla gamba la pallottola che lo ha colpito. Per le operazioni di indagine, sul posto anche la Polizia Scientifica.