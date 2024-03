Spariscono in Italia due giovani ragazze: sono scappate. Dove potrebbero essere dirette

Due ragazze minorenni sono sparite da Ravenna negli ultimi due giorni: si teme siano fuggite verso Napoli per seguire un’amicizia online.

Scomparse due ragazze della zona di Ravenna. Si tratta di Michelle Carlucci (12 anni) e Sofia Rivera Alvares (13 anni). Entrambe le giovani sono scomparse dai Comuni di Fusignano e Cotignola dalla giornata di mercoledì 27 marzo 2024. L’ultima volta che sono state viste dai genitori, ovvero mercoledì scorso, le ragazze erano state accompagnate a scuola: frequentavano le scuole medie nel Comune di Alfonsine, nella provincia di Ravenna.

Ragazze sparite da Ravenna: il racconto dei genitori

Entrambe le famiglie delle ragazze, hanno visto per l’ultima volta le figlie nella giornata di mercoledì mattina. Infatti avevano accompagnato le minori a scuola, senza che però poi le adolescenti siano mai entrate nella loro classe la mattina del 27 marzo e tantomeno abbiano ritorno nella propria casa.

Le indagini delle forze dell’ordine

La pista delle indagine al momento si trova davanti a un grosso mistero. Nella giornata del 28 marzo 2024, i cellulari delle giovani sono stati localizzati nella zona della provincia di Napoli. Da quel momento, però, entrambi gli smartphone sono stati spenti o quantomeno sono risultati irraggiungibili. Le famiglie hanno lanciato un appello anche ai giornali della Campania, chiedendo a ogni persona che abbia visto le minori di mettersi in contatto con loro e dare delle informazioni utili alle indagini.

Le ipotesi attorno alla scomparsa delle ragazze

Secondo le indagini condotte dalle forze dell’ordine, dietro la sparizione potrebbe esserci un chat con una persona sconosciuta. Le ragazze sarebbero partite per Napoli, con mezzi ancora da definire, per conoscere un’amicizia fatta sui social probabilmente nelle scorse settimane. Nonostante le forze dell’ordine stiano setacciando le varie zone del territorio partenopeo, ancora non sono state trovate tracce di Michelle e Sofia.