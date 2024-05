Sparò contro un ragazzo in monopattino a Roma: arrestato 32enne

Uomo 32enne arrestato in queste ore a Roma: a luglio dell’anno scorso sparò contro un giovane in monopattino al Trullo.

Sparò contro un ragazzo che girava in monopattino per le strade di Roma: in queste ore è arrivato l’arresto di un 32enne romano, che a luglio scorso fece fuoco contro un giovane nella zona di Roma Sud. A incastrarlo le indagini condotte dalla Polizia di Stato, che negli ultimi mesi sono riuscite a reperire i video delle telecamere di sorveglianza e rintracciare il multimediale che riprendeva in diretta la scena della sparatoria.

Sparò contro un ragazzo a Roma: in manette 32enne

L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, che ha accolto nelle ultime ore la richiesta proveniente dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Una vicenda che ha portato all’arresto di un uomo di 32 anni, oggi indagato per aver sparato due colpi di pistola contro un giovane: in quel contesto, la vittima venne colpita dai proiettili nella zona delle gambe, in un atto che farebbe supporre a una gambizzazione per una regolazione di conti tra soggetti vicini alla criminalità romana.

La sparatoria a Roma Sud: cosa accadde

All’epoca dei fatti, la vittima stava percorrendo a bordo del proprio monopattino le strade presenti nel quartiere Trullo. Le indagini avrebbero scoperto come la persona stesse solamente passeggiando nel quartiere dell’XI Municipio, quando venne raggiunto dai colpi di pistola che lo lasciarono gravemente ferito.

Una vicenda di criminalità locale che la Squadra Mobile, insieme al PM della Direzione Distrettuale Antimafia, ha dovuto scoprire partendo da zero. La vittima, infatti, non ha mai collaborato con le forze dell’ordine, non spiegando peraltro le motivazioni attorno alla sparatoria che lo gambizzò.

La ricostruzione della scena del crimine

Gli investigatori, in questa vicenda, hanno dovuto riscrivere da zero la scena del crimine. In diversi mesi di lavoro, gli agenti sono riusciti a scrivere un ipotetico scenario grazie al materiale rinvenuto nei multimediali della videosorveglianza nella zona. Filmati dove comparirebbe il 32enne sospettato di omicidio, che in quei frangenti sarebbe proprio immortalato durante la gambizzazione della vittima.