Spaventoso incendio a Roma: in fiamme una struttura psichiatrica minorile

Terribile incendio quello divampato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.40, in via Appia Nuova, all’altezza del civico nr. 1251. Qui, all’interno della casa SRTRe, una struttura psichiatrica per minori, è scoppiato l’incendio e subito sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, con le squadre di Tuscolano e il carro autoprotettori.

Incendio nella Casa SRTRe

La struttura psichiatrica minorile si sviluppa su due piani fuori terra e le fiamme hanno coinvolto un dormitorio, al primo piano, che è stato poi interdetto. Una volta arrivati sul posto i Vigili del Fuoco, dopo essersi accertati che i pazienti e il personale sanitario fossero in sicurezza, hanno domato l’incendio. Sul posto presenti anche i Carabinieri, il 118 e la Polizia Municipale.