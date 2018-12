Spedire pacchi contenenti alimenti: tutte le norme da conoscere

Gli alimenti sono sicuramente la categoria di prodotti più itineranti, ma anche la più regolarizzata e controllata, specialmente quando si tratta di attraversare i confini politici. Che sia un regalo di Natale, un omaggio a un cliente, una vendita di un prodotto alimentare, una spedizione a un parente distante, quello che conta è che in Italia e dall’Italia soprattutto, c’è sempre un buon motivo per movimentare il cibo.

Questo non stupisce affatto perché lo Stivale, infatti, è conosciuto in tutto il mondo per i prodotti culinari che qui sono quasi sempre di eccellente qualità. Quanto costa spedire gli alimenti? Come un qualunque altro genere di spedizione, la tariffa varia in base a peso, volume e rapidità di viaggio: è chiaro comunque che, in tutti i casi, spedire pacchi online costa meno che con i metodi tradizionali. Spedire questo genere di prodotti, tuttavia, richiede il rispetto di norme molto precise. Scopriamole.

Trasporto eccezionale formale: alimenti

Quando si commercializzano prodotti alimentari ci sono regole ferree che ne regolano il viaggio. Innanzitutto si distingue fra alimenti deperibili e non deperibili. I primi devono viaggiare in mezzi specializzati con dispositivi che li mantengano a una temperatura fresca e stabile. In base al preciso tipo di prodotto saranno richieste temperature più o meno basse. Ad ogni controllo verranno controllate le temperature per vedere se il trasportatore sta gestendo correttamente gli alimenti.

Gli alimenti che non sono deperibili e di liquidi possono essere fatti da qualunque tipo di corriere anche se ovviamente anche in tal caso ci sono delle regole da rispettare. Anche se non c’è una temperatura corretta specifica è bene che il veicolo abbia una zona di trasporto coibentata per mantenerla costante, né troppo bassa, né troppo alta. I diversi alimenti in etichetta hanno comunque riportato il range di temperatura ottimale in cui devono restare.

Le norme prevedono spazi puliti e ben tenuti. Affidandosi ad aziende di trasporti affidabili e serie si avrà la sicurezza di poter usufruire di mezzi controllati e certificati per un corretto trasporto anche di beni alimentari deperibili.

Come si imballano correttamente gli alimenti

Se avete necessità di spedire dei prodotti alimentari è bene imballare ogni articolo correttamente per non ritrovarsi un banchetto disastrato. La cosa migliore che si possa fare è procurarsi una scatola resistente e solida che possa contenere tutti i prodotti comodamente, ma senza consentire loro troppo movimento. Gli alimenti confezionati devono essere avvolti in fogli di rivista o nel pluriball per proteggerli dagli urti. Salumi e formaggi sarebbe bene che fossero in confezioni sottovuoto per evitare che con caldo o freddo si danneggino.

I liquidi indipendentemente dal tipo di contenitore dovrebbero essere chiusi in sacchetti di plastica a parte per evitare che in caso di rottura vadano a finire su tutto il resto della merce. Confezioni e bottiglie in vetro vanno protette con cartoncini ondulati o polistirolo. Spazi vuoti presenti nella scatola vanno riempiti con la carta o le chips di polistirolo per far sì che tutto resti fermo com’è stato inserito. Meglio riportare sulla confezione la dicitura fragile, per assicurarsi che il pacco venga trattato con cura.