Speleologo muore per malore in grotta a Montebuono

Tragedia all’interno della Grotta di Montebuono: speleologo muore per un malore durante un’ispezione dentro la cavità.

Tragedia durante un’escursione speleologica per un uomo di 55 anni, che ieri è deceduto per un malore all’interno della Grotta di Montebuono. Lo speleologo era in gruppo con altri tecnici ed esperti della materia, quando improvvisamente è stato colto dal malore che lo ha stroncato. Per i presenti, non è servito a nulla il tentativo di prestargli soccorso e successivamente rianimarlo.

Speleologo muore all’interno della Grotta di Montebuono

La vicenda è accaduta nel Comune di Montebuono, nella provincia di Rieti. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, domenica 21 gennaio, mentre l’uomo stava esplorando la grotta locale. Originario dell’Umbria, la vittima si era organizzata per vedere la cavità con altri professionisti del settore, scendendo nelle profondità con un gruppo di diverse persone.

I tentativi di rianimare lo speleologo

In un luogo stretto e dove la mobilità è fortemente limitata, il gruppo ha ugualmente provato a portare soccorso alla persona colpita dal malore. Tutte le operazioni di emergenza, comprese le manovre basilari di rianimazione, purtroppo sono risultate vane all’interno delle cavità della terra. Condizione che ha spinto i presenti, una volta cosciente del decesso dell’uomo, a chiamare una squadra di soccorso specializzata in recuperi speleologici per riportare la salma sulla terra ferma.

I soccorsi per riportare la salma a terra

Sul posto sono dovuti intervenire il Soccorso Alpino e Speleologico, che in circa due ore sono riusciti a riportare la salma in superficie. Per poter effettuare la risalita del corpo, i tecnici specializzati hanno dovuto allargare leggermente il cunicolo della stessa grotta, al fine di poter far passare il corpo senza vita e in maniera totalmente sicura per i soccorritori e la squadra degli altri speleologi.

La dichiarazione di decesso per lo speleologo

In superficie erano presenti anche i Vigili del Fuoco, l’ambulanza e i Carabinieri locali. Un medico inviato tra i sanitari del 118, ha constatato il decesso dell’uomo come tornato in superficie.