Spionaggio, Walter Biot: procura chiede 18 anni per l’ufficiale di Pomezia

L’ufficiale della Marina militare fu arrestato a marzo 2021 per aver ceduto dei documenti riservati a un agente della Federazione Russa in Italia, in cambio di denaro. La Procura di Roma ha disposto per il 56enne capitano di fregata ben 18 anni di carcere e dovrà affrontare due distinti processi: uno davanti al giudice ordinario, l’altro con la giustizia militare.

Dovrà sottoporsi alla condanna del carcere militare e alla sentenza della procura di Roma. Il pm Gainfederica Dito ha chiesto una condanna a 18 anni di carcere per Walter Biot, l'ufficiale della Marina Militare arrestato nel marzo 2021 mentre cedeva documenti riservati a un agente russo. Nei confronti di Biot il pm contesta, tra gli altri, i reati di spionaggio e corruzione. L'ufficiale di Marina è già stato condannato a 30 anni di carcere dal tribunale militare.

Sarebbero ben 181 gli screenshot passati ai russi dall’ufficiale della marina militare Walter Biot. Biot si trova ora detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Casera. L’uomo era stato accusato in primo grado, il 9 marzo 2023, dal tribunale militare di Roma per rivelazioni di segreti militari alla Federazione Russa in Italia. Nello specifico, avrebbe favorito il procacciamento di notizie segrete ed esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, insieme al procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato e comunicazioni all’estero di notizie non segrete nè riservate. Si parlerebbe di documenti segreti della Nato, nove dei quali addirittura classificati come “riservatissimi”, ma anche immagini.

ll 56enne capitano di fregata è stato arrestato in flagranza il 30 marzo 2021 nel posteggio di un supermercato della periferia romana, mentre in cambio di 5mila euro cedeva a Dmitri Ostroukhov, assistente dell’attache’ navale dell’ambasciata russa a Roma, e ad Alexey Nemudrov, poi espulsi, una sim Sd con il materiale che via cellulare aveva fotografato da un pc nel suo ufficio presso lo Stato Maggiore della Difesa. Per Biot, ha stabilito la Cassazione, ci saranno due processi: uno davanti al giudice ordinario e l’altro davanti alla giustizia militare con le stellette. Il 19 gennaio 2024 il legale di Biot, Roberto De Vita, prenderà la parola per la difesa.