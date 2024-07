“Sta passando un tornado a Fiumicino”. Il forte vento impaurisce i cittadini del Litorale Romano

Il vento forte si abbatte sulla zona costiera del Litorale Romano: arrivano segnalazioni da Santa Severa, Fiumicino, Ostia e l’Infernetto

Da diversi minuti si susseguono le segnalazioni legate al maltempo, che in queste ore si sta abbattendo su tutto il territorio del Litorale Romano. Al momento non sono stati rilevati ancora danni a strutture o stabilimenti balneari, anche se la situazione legata al meteo impone una grande paura in tutti i residenti tra il territorio di Santa Severa e la zona al confine tra il X Municipio e il Comune di Pomezia.

I residenti hanno paura del maltempo sul Litorale Romano

Il maltempo fa paura sulla costa del Litorale Romano, considerato come le più semplici piogge sono sinonimo di danni alle strutture e ferimento di cittadini. Prendendo il gruppo Meteo Roma su Facebook, le segnalazioni hanno cominciato a susseguirsi dalle 9:20 di questa mattina. Per il forte vento che si è abbattuto sul territorio, qualcuno avrebbe ipotizzato il passaggio di un tornado sul territorio di Fiumicino. Una situazione al momento non confermata, anche se già in passato delle forti trombe d’aria hanno fatto visita al territorio nella Provincia della Città Metropolitana di Roma.

I territori colpiti dal forte vento nella Provincia di Roma

Il forte vento avrebbe toccato tutta la fascia costiera legata al Comune di Fiumicino, impressionando i cittadini per la forza dell’aria: qualcosa che, a detta di qualcuno, non si vedeva da diverso tempo. La linea d’area comunque verrebbe dal nord della Regione Lazio, considerato come il passaggio della corrente nelle prime ore di questa mattina avrebbe fatto capolino anche sul territorio della cittadina di Santa Severa, nel Comune di Santa Marinella.

Una corsa inarrestabile che al momento sta spingendo verso la zona sud della costa laziale. Un forte vento si sta percependo nella zona di Ostia, dove gli alberi in prossimità dell’argine del Tevere sono smossi violentemente dalla corrente d’aria e rischiano crolli. Identica situazione, secondo le testimonianze dei residenti, anche nella vicina zona dell’Infernetto.