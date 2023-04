Stadio della Roma, Gualtieri prende tempo: la discussione in Campidoglio slitta a maggio

Tempi bui per lo stadio della Roma, che anche in questa occasione rischia ritardi interminabili e soprattutto di non veder mai luce come nel caso di Tor di Valle. Infatti il sindaco Roberto Gualtieri prende tempo sulla faccenda, cosciente di trovarsi in una morsa tra ambientalisti che ripugnano la struttura e invece coloro che vorrebbero un progetto edilizio che riqualificasse la zona dei Monti Tiburtini. Per intenderci, una battaglia tutta interna alla sinistra romana e in particolare il Partito Democratico, dove ogni scelta sembra deludere qualche dirigente di partito.

Gualtieri prende tempo sullo stadio della Roma

La strategia optata dal Sindaco, almeno oggi, è quello di attendere e provare a trovare un compromesso tra le anime più intransigenti dell’ambientalismo romano e chi vorrebbe costruire lo stadio nel quadrante della Tiburtina. Il tempo sarà oggettivamente poco, ovvero quei 10 giorni che basteranno a uscire da un’altra incognita della Capitale: la gestione dei tifosi olandesi qualora venissero in Città per Roma-Feyenoord e la presenza dei commissari EXPO. Due nodi non banali ma cruciali per Gualtieri, considerato come in una settimana e mezza si giocherà la credibilità amministrativa della sua gestione.

Intanto, nel Consiglio comunale la maggioranza piddina studia un maxiemendamento sull’immensa struttura sportiva. Poi, si farà un passaggio istituzionale in tutte quelle commissioni capitoline che hanno competenza sulla faccenda dello stadio giallorosso. Step politiche che, se giocati bene, potrebbero garantire anche ulteriori giorni a Gualtieri per gestire la situazione su Monti Tiburtini. Tutto al massimo entro un mese, quando dovrà uscire una delibera in merito e le sue annesse modifiche. Dopotutto, il club giallorosso attende questi risvolti con grande ansia: vuole capire se Roma è stato un investimento giusto, se portare grandi giocatori e allenatori può un meccanismo gradito e valorizzato dalla stessa Città Eterna. Al Campidoglio toccherà sentenziare, ma tutto fa presupporre una fumata nera nello studio del Sindaco.