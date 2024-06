Stalker finisce in carcere: ma sono servite 30 denunce

Arrestato dai Carabinieri un uomo di Aprilia: era diventato da due anni lo stalker della propria ex compagna

E’ finito in carcere uno stalker, che era diventato negli ultimi anni l’incubo di una donna. La signora aveva avuto una relazione amorosa con l’uomo, che però poi era finita per gli atteggiamenti soffocanti dello stesso ex compagno. Nonostante la donna volesse allontanarsi dal proprio ex, l’uomo non aveva smesso di cercarla: prima per tentare di riconciliare, poi mostrando un lato violento fatto di minacce e insulti.

L’arresto dello stalker dopo numerose denunce

La donna, residente ai Castelli Romani, aveva paura dell’uomo. Come racconta Il Corriere della Sera, da quando si era lasciata aveva dovuto effettuare 30 denunce verso il soggetto, residente ad Aprilia. Una cifra da record, sempre poi per i soliti motivi: l’uomo la stalkerizzava sul telefono e facendosi trovare sotto casa, minacciandola di morte. Una situazione insostenibile per la donna, che peraltro è mamma di due bambini piccoli.

La storia delle molteplici denunce

La donna si era rivolta alla Procura della Repubblica decine di volte, evidenziando come si trovasse in balia delle violenze dell’uomo. Segnalazioni che, in due anni, non hanno mai portato esiti da parte dell’Autorità Giudiziaria. Almeno fino a ieri, quando le forze dell’ordine hanno deciso di porre in stato di arresto il soggetto: su di lui, probabilmente, gli atteggiamenti sembrerebbero dettati anche da pesanti problemi psichiatrici.

Eppure il soggetto era conosciuto dalle forze dell’ordine, specie quelle che operano per contrastare la criminalità tra il territorio di Anzio e i Castelli Romani. Oltre agli episodi di stalking, il soggetto vedeva molteplici precedenti penali sulla sua testa. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere grazie all’indagine della Procura di Velletri, che ha accusato l’uomo di stalking aggravato verso la propria ex compagna. Azioni che, secondo le indagini, avrebbero iniziato a tormentare la vita privata della donna ben due anni fa: un limbo giuridico, cui sembra che la signora ne riesca a uscire solamente ora.