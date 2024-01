Stazione Termini, tassista aggredito con le forbici

Nuova aggressione nel quadrante della Stazione Termini di Roma: tassista accoltellato da uno sbandato per una rapina.

Nuovo episodio di violenza nel quadrante della Stazione Termini, dove un tassista è rimasto vittima di un aggressione da parte di uno sbandato. La vicenda si sarebbe sviluppata nella zona dei taxi in sosta di piazza dei Cinquecento, con l’autista rimasto gravemente ferito durante il tentativo di rapina da parte dello sbandato che lo ha preso di mira.

Nuova aggressione con rapina alla Stazione Termini

La vicenda si è sviluppata nella giornata di ieri sera, quando il tassista era fermo nel quadrante della Stazione Termini in attesa del proprio turno per caricare i clienti. Qui si è avvicinato un ragazzo nordafricano di 26 anni, che vedendolo fermo davanti alla stazione aveva deciso di provarlo a rapinare. Il malvivente era riuscito a vedere, all’interno dell’abitacolo, un marsupio vicino all’autista, ipotizzando come questo potesse contenere una quantità di denaro proveniente dalle corse.

L’accoltellamento dell’autista davanti la Stazione Termini

Armato di un paio di forbici appuntite, il giovane ha pugnalato la mano del tassista, che si trovava all’esterno dell’abitacolo durante il consumo di una sigaretta da parte del lavoratore. Dalla ferita, che ha creato un buco sull’arto dell’autista, è fuoriuscita una cospicua perdita di sangue, che ha gettato nel dolore il possessore del taxi. Attimi in cui, con scaltrezza, il ladro è riuscito a rubare il marsupio e far sparire temporaneamente le proprie tracce.

Il rintracciamento del malvivente

Grazie all’implementazione dei militari e delle forze dell’ordine nel quadrante della Stazione Termini e l’Esquilino, il ladro ha avuto i minuti contati prima di essere rintracciato nei pressi di piazza dei Cinquecento. I Carabinieri lo hanno rintracciato ancora in possesso del marsupio, cui il giovane nordafricano non ha saputo spiegare la provenienza.

L’episodio si dimostra l’ennesimo caso di grave violenza a piazza dei Cinquecento, con l’area che conta tre vittime di rapine violente nelle ultime settimane.