Stop alla guerra in Palestina, nuovo corteo a Roma: strade chiuse e deviazioni

La manifestazione, indetta da “Coordinamento per la Palestina”, interesserà diverse vie della città con chiusure e deviazioni temporanee.

Prosegue la mobilitazione a Roma per chiedere lo stop della guerra in Palestina. Il prossimo appuntamento in cui la Capitale sarà animata da un corteo si svolgerà nel weekend, il pomeriggio di sabato 13 aprile. La manifestazione, indetta da “Coordinamento per la Palestina”, interesserà diverse vie della città con chiusure e deviazioni temporanee.

Il percorso

La manifestazione, a opera “Coordinamento per la Palestina”, è stata indetta congiuntamente da Giovani studenti palestinesi, Arci Roma e Cobas è avrà luogo sabato 13 aprile tra le ore 15 e le 18. La mobilitazione punta a chiedere il cessate il fuoco in Palestina e il percorso si snoderà tra le vie di Roma partendo da piazzale Ostiense per arrivare a piazza Vittorio, all’Esquilino.

Sono attese alla manifestazione circa mille persone che, lungo il percorso, attraverseranno viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana, viale Alessandro Manzoni e via Emanuele Filiberto.

Chiusure e viabilità

Considerato l’evento, ci saranno stop e chiusure tra le principali vie interessate dal corteo. Per esempio, ci saranno divieti di sosta su piazza Vittorio, a cui si aggiungeranno temporanee chiusure e deviazioni per facilitare la viabilità urbana.

Inoltre, dalle ore 15 alle 17 si terrà anche la manifestazione con corteo organizzata da “Patria socialista” per commemorare i partigiani. Sono attese per questo evento circa 100 persone che si muoveranno da piazzale Tiburtino a piazzale del Verano, passando per via Tiburtina.