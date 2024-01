“Stop alla guerra”, studenti palestinesti in corteo a Roma sabato 13 gennaio: strade chiuse e divieti

E’ in programma per sabato 13 gennaio 2024 a Roma una manifestazione del Movimento Studenti Palestinesi in Italia dalle 15 alle 18 in via dei Fori Imperiali altezza largo Corrado Ricci per chiedere la fine della guerra a Gaza.

Il corteo degli studenti palestinesi per dire basta alla guerra

Il presidio potrebbe trasformarsi in corteo e sfilare sino a piazza dell’Esquilino. Per questo entro le ore 13 di sabato 13 gennaio è prevista la rimozione dei veicoli in sosta su piazza dell’Esquilino, tra via Cavour e via di Santa Maria Maggiore e tra via Cavour e via dell’Esquilino. Inoltre entro le 13, possibile transennamento in via Liberiana da via a piazza di Santa Maria Maggiore a protezione della Basilica.

Gli altri eventi a Roma previsti sabato 13 gennaio 2024

Nuovi lavori di rinnovo delle sedi tranviarie delle linee 3 e 8. Per la linea 8 sono interessati in modo prevalente i tratti di binario sul Ponte Garibaldi. Complessivamente verranno sostituiti circa 145 metri di binari. La linea sino alla metà di febbraio è interamente sostituita da bus navetta. Cantiere anche per sostituire circa 430 metri di binari lungo la linea 3, nella zona del Parco del Celio. La linea 3 continua a viaggiare con tram tra Valle Giulia e Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore e stazione Trastevere.

Per lavori, chiusa al traffico l’intera corsia preferenziale di via Ostiense, tra Piramide e basilica di San Paolo, in entrambi i sensi di marcia. Fino al termine dei lavori, le linee 23, 715, 769, 792, nMB, nME, N716 normalmente in transito sulla strada, vengono deviate sulla corsia a lato di quella preferenziale ed effettuano fermata in corrispondenza delle fermate esistenti.

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14, orario prolungato per le linee metro con le ultime corse in partenza dai capolinea all’1,30 di notte. Concluso il servizio delle metro, come ogni notte sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C).