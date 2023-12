Stretta di Natale contro i furti: Carabinieri arrestano 30 persone nelle vie dello shopping di Roma

Fitta operazione dei Carabinieri a Roma, con l’obiettivo di contrastare i furti nei negozi durante il periodo di Natale.

I Carabinieri della Capitale, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, hanno intensificato i controlli per contrastare i furti durante la frenetica stagione dello shopping di Natale. Dal 1° dicembre, sono state arrestate 30 persone in diverse zone della città.

Stretta sui furti nei negozi per lo shopping di Natale a Roma

Le azioni della Compagnia Roma Centro hanno portato all’arresto di 24 individui, tra cui una 36enne cubana catturata mentre tentava di rubare un portafoglio nella metropolitana Barberini e un italiano di 22 anni sorpreso dopo aver sottratto prodotti dal valore di 3000 euro da un negozio di Termini. Il Nucleo Radiomobile di Roma ha catturato un 20enne egiziano mentre cercava di rubare su un’auto nel quartiere Laurentino, mentre un cittadino algerino di 32 anni è stato arrestato per aver asportato capi di abbigliamento da un negozio in via Laurentina.

Gli arresti avvenuti nel quadrante di Roma Sud

Nel quartiere Torrino, i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur hanno arrestato un cittadino cileno di 41 anni colto sul fatto mentre asportava capi di abbigliamento da un negozio di viale dell’Oceano Pacifico. Altre azioni sono state condotte nei quartieri San Paolo, Laurentino e San Pietro, dove sono stati arrestati cittadini stranieri e italiani colti nel momento in cui commettevano furti di vario genere.

I furti ai danni dei turisti venuti in visita nella Città Eterna per Natale

Tra le vittime, turisti e residenti, si registrano furti di portafogli, borse, capi di abbigliamento e persino una macchina fotografica dal valore di circa 2000 euro. Si sottolinea che tutte le vittime hanno presentato denuncia querela e che gli arresti sono stati convalidati. L’operazione dei Carabinieri mira a garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che affollano la città in questo periodo di festività.