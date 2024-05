Studentessa violentata dopo la discoteca: giovane ritrovata in strada senza intimo

Studentessa trovata semi-nuda nel Centro Storico di Bologna: la ragazza è stata violentata dopo l’uscita dalla discoteca.

Un altro episodio di violenza sessuale in Italia, dove questa volta a essere vittima è una studentessa universitaria. La giovane aveva passato la notte tra venerdì e sabato in discoteca con gli amici: tra un ballo e un drink, avrebbe conosciuto un uomo e sarebbe uscita con lui dal locale alla fine della serata. Da lì blackout dei ricordi, con la ragazza che si è risvegliata nel centro cittadino senza l’intimo addosso e con ricordi confusi.

Studentessa violentata dopo la serata in discoteca

L’episodio è avvenuto in una discoteca di Bologna. La vittima è stata una studentessa sudamericana di 22 anni, venuta in Italia per un periodo di studio presso l’Università locale. Risvegliatasi nel Centro Storico della città quasi completamente nuda, la giovane ha chiesto subito aiuto alla sua coinquilina. Trovata, l’amica ha accompagnato la ragazza presso il Pronto Soccorso della città: qui i medici hanno potuto costatare i segni legati alla violenza sessuale, attivando subito il codice rosso e facendo aprire le indagini dei Carabinieri.

Le indagini dei Carabinieri

Secondo Il Resto del Carlino, le indagini dei Carabinieri starebbero valutando l’utilizzo di droghe o farmaci per stordire e narcotizzare la giovane. L’uomo che ha abusato di lei, infatti, avrebbe commesso la violenza sessuale mentre la ragazza era addormentata. Ecco perchè l’indagine cerca d’individuare il soggetto, che potrebbe tornare a colpire nei prossimi giorni all’interno della movida dei giovani bolognesi.

La ragazza, dopo la tragica vicenda avvenuta, si sarebbe messa a disposizione per fornire delle prime informazioni riguardo al violentatore. Dalle prime indiscrezioni arrivate, sembra che l’uomo non fosse legato al mondo universitario frequentato dalla 22enne: la conoscenza tra lei e il soggetto sarebbe avvenuta durante la notte. Bisogna capire se la ragazza, a questo punto, ha seguito in maniera consenziente l’uomo fuori la discoteca, oppure in quelle fasi era stordita dall’utilizzo di sostanze.