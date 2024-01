Attimi di paura in una scuola di Monterotondo, alle porte di Roma. Si tratta del liceo Gaio Valerio Catullo, in via Tirso. Come mostra il video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale dall’account Welcome To Favelas, un gruppo di studenti stava protestando all’esterno dell’istituto, quando una donna che abita nei paraggi e lamentava di non poter uscire di casa, è scesa in strada con una pistola e ha esploso alcuni colpi. QUI il video.

E’ successo durante la mattinata di venerdì 26 gennaio 2024. Va sottolineato che la pistola usata dalla donna si è rivelata essere in seguito ad aria compressa. Uno studente è stato colpito da un pallino alla testa, un altro sugli occhiali. Entrambi sono stati medicati.

Cosa è successo a Monterotondo venerdì 26 gennaio 2024

A causa dell’accaduto, i carabinieri sono intervenuti sul posto. Anche il figlio della donna, di appena 20 anni, ha sparato dal balcone con un fucile ad aria compressa. Entrambi, quindi, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate. E’ stato inoltre disposto il sequestro della pistola usata dalla donna e del fucile ad aria compressa.

Il precedente. Roma, colpi di pistola contro un’abitazione a Case Rosse

Colpi di pistola in zona Case Rosse, alla periferia di Roma. Diversi proiettili sono stati esplosi contro la porta di ingresso di un’abitazione in via Cercepiccola in quello che sembrerebbe un avvertimento. E’ successo nella tarda serata di martedì 23 gennaio 2024. Andiamo a vedere insieme cosa è successo entrando più nel dettaglio.

Cosa è successo a Roma martedì 23 gennaio 2024

Due delle pallottole sono penetrate in casa, ma non hanno ferito i residenti. Sul posto, a Roma, dopo la segnalazione al 112, i carabinieri di Settecamini e i colleghi della compagnia di Tivoli. Sono in corso le indagini per far luce su quanto accaduto.