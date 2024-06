Stuprata dal suo capo, lui scappa all’estero e si nasconde a Roma. Lei ammette: “Avevo paura di perdere il lavoro”

Ha abusato della sua dipendente, poi è fuggito all’estero forse sperando di sfuggire alla Giustizia. A rintracciarlo sono stati però gli agenti della Polizia di Stato a Roma: una volta accertata la sua identità per l’uomo è scattato l’arresto. La vicenda.

L’aveva convocata nel suo ufficio. Poi l’aveva violentata. Tutto questo succedeva circo un anno fa oltreoceano, in Messico. Protagonista della vicenda un uomo di 63 anni accusato di aver violentato una sua sottoposta. Dopo i fatti però, l’uomo si era rifugiato in Italia nel tentativo di sfuggire alla Giustizia: a suo carico era stato emesso infatti un mandato di arresto ai fini estradizionali, anche se la vittima inizialmente aveva deciso di non denunciare il suo capo temendo di perdere il posto.

L’arresto in un B&B del centro a Roma

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, del Commissariato Celio e del I Distretto Trevi-Campo Marzio ad arrestare presso un B&B in Piazza di Spagna un 63enne messicano. A seguito di un controllo sulle persone alloggiate, a carico dell’uomo è emersa una segnalazione di ricerca Interpol, per arresto ai fini estradizionali, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare, per il reato di violenza sessuale, emesso il 30 maggio scorso dalle Autorità messicane.

I poliziotti giunti presso il B&B hanno eseguito una perquisizione locale rintracciando così l’uomo, che si era chiuso a chiave all’interno della stanza. Dopo gli atti di rito l’uomo è stato associato presso Regina Coeli a disposizione del Presidente della Corte d’Appello.